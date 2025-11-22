پخش زنده
امروز: -
در سال جاری بیش از ۷۹ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان کمیته امداد اصفهان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام استان با اشاره به نحوه اجرای این طرح و کمک به تامین ودیعه مسکن با تسهیلات بانکی افزود: در سال جاری تاکنون ۷۷۴ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۷۹ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان با همکاری بانکهای عامل به مددجویان دارای شرایط پرداخت شده که پاسخگوی بخش مهمی از نیاز این خانوارها بوده است.
هادی بنائی با تاکید بر اینکه نبود مسکن یکی از جدیترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانوادههای کمدرآمد است افزود: کمیته امداد با استفاده از ظرفیت بانکها و خیران در تلاش است تا روند پرداخت این تسهیلات را سرعت بخشد و شرایط دسترسی مددجویان به سرپناهی امن را فراهم کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۰ هزار و ۵۳۶ خانوار در استان اصفهان زیر پوشش کمیته امداد هستند، که ازاین میان ۲۶ هزار و ۲۴۱ خانوار مستاجر هستند و به حمایتهای ویژه برای تامین ودیعه و اجارهبهای مسکن نیاز دارند.