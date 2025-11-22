به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این مراسم، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به پیشینه برگزاری رویداد‌های بین‌المللی در منطقه گفت: در سال‌های گذشته دو اجلاس برگزار کردیم و دیپلماسی فناوری و نوآوری به‌عنوان سومین اجلاس بین‌المللی ماکو برگزار می‌شود. هدف ما این است که ماکو را به مرکز فناوری و نوآوری مناطق آزاد کشور تبدیل کنیم.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، همه تردد‌های بین‌المللی از طریق این منطقه انجام شد و این نشان می‌دهد که ماکو ظرفیت تبدیل‌شدن به محل فعالیت نخبگان و دانشمندان را دارد. آینده ماکو به‌سمت نسل هفتم مناطق آزاد و فناوری‌های نوین حرکت می‌کند.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو در شورایعالی مناطق آزاد و هیئت دولت افزود: طرح جامع ماکو، نقشه راه توسعه این منطقه در ۲۰ سال آینده است و با اجرای آن، ماکو در مسیر تبدیل‌شدن به یک منطقه آزاد نسل جدید قرار می‌گیرد.

گروسی همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ماکو گفت: ماکو در کریدور شرق به غرب قرار گرفته و یکی از حلقه‌های اصلی اتصال آسیا به اروپا است. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تمام تردد‌های بین‌المللی از طریق ماکو انجام شد که اهمیت راهبردی این منطقه را نشان می‌دهد.

در ادامه، محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اهمیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد مهم‌ترین نقش را در پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی دارند و سیاست دولت، حمایت از فعالیت‌های تسهیل‌گرانه در این مناطق است.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های گذشته افزود: محدودیت‌هایی وجود داشت که باعث دلسردی فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان شده بود. با پیگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، موضوع صدور مجوز ورود خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در دولت بررسی شده است.

حاتمی‌زاده از اجرای طرح بزرگ «دولت هوشمند» نیز خبر داد و گفت: ۱۶ پلتفرم برای دولت هوشمند تعریف شده که یکی از آنها مربوط به خدمات خروجی مناطق آزاد است. تمام فرآیند‌ها از صدور مجوز تا خدمات گمرکی به‌صورت دیجیتال و شفاف انجام می‌شود تا فساد، موازی‌کاری و دخالت انسانی به حداقل برسد.

وی افزود: ماکو به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور باید این روند را با سرعت بیشتری دنبال کند. مصوبات این منطقه باید به‌طور کامل اجرایی شود.

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به استقرار قطب دیتاسنتر کشور در ماکو گفت: چهارمین مرکز داده کشور در این منطقه ایجاد شده و این موضوع ماکو را به بهترین موقعیت برای جذب شرکت‌های استارتاپی و بین‌المللی تبدیل می‌کند.

وی از مذاکرات اخیر با وزیر راه پیش از سفر به چین نیز خبر داد و گفت: خط ریلی مرند ـ چشمه‌ثریا با پیگیری دولت اجرا خواهد شد و نقشی مهم در توسعه شمال‌غرب کشور دارد.

حاتمی‌زاده تأکید کرد: ماکو با مرز‌های فعال و موقعیت خاص خود، می‌تواند حلقه ارتباطی مهمی میان چهار کشور منطقه باشد و امنیت پایدار آن زمینه دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده است.

محمود رضا زادباری رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این مراسم از ورود دانشگاه به عرصه توسعه منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت: هر جا سخن از توسعه باشد، دانشگاه نقش جدی دارد. ماکو یک منطقه حساس و مهم اقتصادی است و برنامه‌ریزی کرده‌ایم حضور دانشگاه در آن تقویت شود.

وی همچنین به مطالعات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در مطالعات دانشگاه‌های هند، اتصال چابهار به ماکو اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

در ادامه قاسم جلیلی‌نژاد با اشاره به مصوبات سفر وزیر ارتباطات گفت: برگزاری اجلاس دیپلماسی فناوری ارتباطات یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر بود و قرار شد این اجلاس از نظر علمی‌تر و عملی‌تر با حضور کشور‌های عضو اکو برگزار شود.

وی افزود: ۱۰ درصد اقتصاد کشور در برنامه هفتم برای حوزه اقتصاد دیجیتال دیده شده و ماکو می‌تواند محور و قلب تپنده اقتصاد دیجیتال استان باشد.

جلیلی‌نژاد از راه‌اندازی شعبه پارک فاوا در استان خبر داد و گفت: ۹۵ درصد روستا‌های استان تحت پوشش اینترنت هستند و براساس در حوزه فیبر نوری، استان در رتبه سوم کشور قرار دارد و شرکت‌های غیردولتی نیز به‌زودی در این بخش فعال خواهند شد.

خانم رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت نیز در این مراسم گفت: مردم پلدشت، به‌ویژه در روستا‌هایی که مشکل آنتن‌دهی و اینترنت دارند، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و انتظار داریم با ورود وزارت ارتباطات این مشکلات برطرف شود.

همچنین تاجفر فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به اهمیت رویکرد‌های توسعه‌محور گفت: مناطق آزاد وظیفه توسعه اقتصادی دارند و هیچ توسعه‌ای بدون دانشگاه‌ها و فناوری‌های نوین رخ نخواهد داد.

وی تأکید کرد: این تفاهم‌نامه‌ها نباید فقط روی کاغذ بماند؛ مردم باید اثرات این اقدامات را در زندگی خود لمس کنند.

در پایان مراسم اعلام شد که دبیرخانه سومین اجلاس بین‌المللی دیپلماسی فناوری و نوآوری به‌صورت رسمی تشکیل شده و این رویداد با حضور کشور‌های منطقه، همکاری دانشگاه ارومیه و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، گامی مهم در مسیر آینده فناورانه منطقه آزاد ماکو خواهد بود.