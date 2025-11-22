به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تشییع و تدفین سه شهید گمنام در قم ازمناسبت‌های محوری چهل‌وششمین سالگرد هفته بسیج نیز به شمار می‌رود و آئین تشییع از ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام آغاز می‌شود و سپس کاروان مشایعان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها حرکت خواهد کرد.

مدرسه علمیه حضرت آمنه سلام الله علیها در خیابان شهید کلهری یکی از مکان‌های خاکسپاری شهداست این مدرسه محل آموزش طلاب ۲ و ۳ حوزه است و طلاب در حال آماده سازی مدرسه برای میزبانی از مردم در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام هستند.

دو شهید دیگر گمنام در موزه انقلاب اسلامی و بوستان شهرک شهید زین الدین دفن خواهند شد.

مراسم تشییع شهید گمنام مدرسه علمیه حضرت آمنه از ساعت ۱۵:۳۰ از مسجد آل یاسین واقع در کوچه ۱۴ شهید کلهری آغاز می‌شود وتا مدرسه علمیه حضرت آمنه ادامه دارد.