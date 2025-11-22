به مناسبت هفته بسیج، یادواره شهدای روستای قروق از بخش مرکزی شهرستان خوی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولین در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این آیین، یاد و خاطره ۳۰ شهید والامقام روستای قوروق گرامی داشته شد و حاضران با ادای احترام به مقام شهیدان، یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه خوی را نیز پاس داشتند.

سردار مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، گفت: عزت و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون ایثار مردانی است که با ایمان، شجاعت و غیرت از ارزش‌های انقلاب و خاک میهن دفاع کردند.

وی افزود: فرهنگ بسیجی، الهام‌گرفته از مکتب عاشوراست و رمز پایداری ملت ایران در برابر دشمنان همین روحیه ایثار و مقاومت است.

سردار آقایی تأکید کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی حماسه‌ها و انتقال روحیه جهاد و فداکاری به نسل جوان است تا این مسیر روشن همچنان تداوم یابد.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و برگزاری مراسم عزاداری، یاد شهدای روستای قوروق، شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه خوی را گرامی داشتند.