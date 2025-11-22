پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در استان سمنان : بسیج باید در کنار حضور میدانی، در عمقبخشی معرفتی و تقویت حلقه های شناختی نیز پیشگام باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در دیدار با جمعی از بسیجیان با بیان اینکه الگوی بسیجی حضرت زهرا (س) است گفت : با این رویکرد هر بسیجی حامی ولایت است و باید در سختیها و شرایط دشوار، تابآوری و استقامت داشته باشد.
وی با بیان اینکه بی تفاونتی با رویحه بسیجی سازگار نیست افزود: خودسازی و اصلاح جامعه از ضروریات بسیجی بودن است و در پایگاههای بسیج نیز لازم است حلقه های معرفتی تقویت شود
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به عملکرد درخشان بسیج در «جنگ نابرابر ۱۲ روزه» گفت: در آن مقطع تاریخی، بسیج در میدان حضور تمامعیار داشت و پایگاهها چراغشان روشن بود.
وی با اشاره به ضرورت پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: هفته بسیج باید به صحنهای برای تقویت پیوند با ولایت تبدیل شود و این حمایت نباید شعاری باشد، بلکه باید در عمل تجلی پیدا کند به گونه ای که جامعه مؤمن و انقلابی پای کار و آماده میدان باشد.