عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سن فرسودگی خودرو‌های سواری، ماشین آلات راهسازی و معدنی بالاتر از قانون هوای پاک است لذا باید در یکی دو سال آینده چندین میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شود.

آقای مصطفی طاهری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره نظارت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر اسقاط خودرو‌های فرسوده افزود: یکی از اتفاقات تلخی که از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ افتاد اسقاط خودرو‌های فرسوده در کشور صفر شد، زیرا بر اساس قانون، اسقاط خودرو‌های فرسوده وابسته به خودرو‌های وارداتی بود و از آنجائی که خودرو وارد کشور نمی‌شد اسقاط خودرو‌های فرسوده هم انجام نمی‌شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، مجلس شورای اسلامی، اسقاط خودرو‌های فرسوده را به تولید خودرو در داخل کشور تعمیم دادند یعنی به ازای تولید هر خودرو، باید خودرویی دیگر اسقاط شود، این روند هم اکنون در حال اجراست.

وی ادامه داد: شاید عملا در اسقاط خودرو‌های فرسوده دچار عقب ماندگی باشیم، اما جهش مناسبی که در سال گذشته با اسقاط ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در کشور اتفاق افتاد تا به حال در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نیفتاده بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سن خودرو‌های فرسوده کشور در رسته سواری و یا در حوزه معدن و راهسازی، ماشین آلات سنگین بسیار بیشتر از سن در نظر گرفته شده در قانون هوای پاک است یعنی در حال حاضر نیاز به اسقاط سالانه حداقل چندین میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور است.

طاهری در پاسخ به این پرسشی که نظارت مجلس بر اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت چگونه خواهد بود، افزود: در جلساتی که برگزار شده روند اسقاط خودرو‌های فرسوده مناسب است البته ایرادات کوچکی نیز وجود دارد؛ جلسه‌ای برای رفع موانع و بهبود روند اسقاط خودرو‌های فرسوده طی ۱۰ روز آینده برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون از لحاظ کمی، اسقاط خودرو‌های فرسوده در کشور قابل قبول است؛ با تولید خودرو‌های جدید و واردات خودرو، اسقاط خودرو‌های فرسوده شدت بیشتری می‌یابد.