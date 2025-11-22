پخش زنده
امروز: -
سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان، بر گسترش همکاریهای درمانی، تقویت گردشگری سلامت و الگوبرداری بیمارستانهای عراق از خدمات سلامت اصفهان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان امروز ، در بازدید از بیمارستان میلاد که با همراهی امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همراه بود، بر اهمیت تقویت مناسبات دوجانبه، بهویژه در حوزه سلامت تأکید کرد.
لطیف علی با اشاره به سوابق موفق همکاریها، از جمله تفاهمنامههای پیشین با شهرک سلامت که منجر به سفر هیئتهای درمانی متعددی از عراق به اصفهان شده است و نقش اصفهان بهعنوان قطب درمانی منطقه، افزود : پیشنهاد میکنم بیمارستان میلاد با یکی از بیمارستانهای عراق بهعنوان خواهرخوانده معرفی شوند تا الگویی موفق برای سایر استانهای عراقی ایجاد شود و از تجربیات و استانداردهای خدمات درمانی ایران بهرهمند شوند.
سرکنسول عراق در اصفهان گفت : طی سالها تعامل، خدمات ویژه و دارای استاندارد ایران در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته و عراق ، ارتقای هرچه بیشتر این سطح از خدمات و همکاری را خواستار شده است.