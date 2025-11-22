معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از برگزاری میز خدمت مشاوره حقوقی و قضایی با همکاری معاونت فرهنگی شرکت مترو تهران و کانون تخصصی خدمت رضوی حقوقی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل نیکوکار بر ضرورت ارائه خدمت به مردم و افزایش آگاهی حقوقی آنان تاکید کرد و گفت: به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی، خادمیاران حقوقی در مناصب قضات، وکلا، اساتید، مدیران حقوقی و سردفتران برای ارائه خدمت به مردم اعلام آمادگی کردند.

نیکوکار افزود: ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مردم در بیش از صد مسجد، ۲۵ آستان مقدس امامزادگان واجب التعظیم، ۵۰ مرکز فرهنگی، مراجع قضایی و همچنین ۱۳ ایستگاه مترو تا پنجم آذر انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: ارائه خدمات حقوقی در ایستگاه‌های تجریش، صادقیه، میدان ولیعصر (عج)، میدان جهاد، میدان آزادی، شادمان، تئاترشهر، پیروزی، دروازه دولت، منیریه، امام خمینی (ره)، امام حسین (ع) و نیروی هوایی از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ انجام می‌ شود.