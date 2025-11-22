معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان یزد از برگزاری آزمون استخدامی شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور از جمله شرکت آبفای استان یزد در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سعیده نگارش، از آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند از ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ از طریق سامانه سازمان سنجش ثبت‌نام کنند.

وی، با اشاره به مجوز صادره از سوی معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو افزود: این آزمون به صورت متمرکز و هم‌زمان برای تمامی شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای جذب نیرو‌های متخصص و جوان در صنعت آب و فاضلاب است.

نگارش در ادامه از فرآیند ثبت‌نام این آزمون خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای یزد با تأکید بر شفافیت و عدالت در فرآیند جذب، خاطرنشان کرد: جزییات مربوط به رشته‌های مورد نیاز، شرایط ثبت‌نام و مدارک لازم در دفترچه راهنمای آزمون که توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود، قابل مشاهده خواهد بود.

وی در پایان از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت کرد برای استفاده از این فرصت شغلی، در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.