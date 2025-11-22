به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در این حادثه یک مرد و یک زن به علت استفاده نادرست از وسایل گرمایشی دچار گازگرفتگی و با اعلام این حادثه به اورژانس پس از اقدام‌های اولیه نیرو‌های اورژانس به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

علیرضا زمانپور با هشدار درخصوص استفاده نادرست از وسایل گرمایشی، تأکید کرد: با آغاز فصل سرما، استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد یا بدون دودکش و تهویه نامناسب فضای بسته، همچنان یکی از عوامل اصلی مسمومیت با گاز CO در استان است.