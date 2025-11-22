پخش زنده
در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر پاک لالههای فاطمی در آئینهایی بر دوش مردم دارالمومنین همدان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم مؤمن، جوانان و انقلابی با ذکر صلوات، اشک و نوای «یا زهرا (س)» پیکر این شهیدان بینام، اما آشنا را بدرقه کردند.
شهرستانهای ملایر، تویسرکان و همدان امروز میزبان پیکر شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس بودند.
شهرستانهای کبودراهنگ و رزن، فردا میزبان شهدا هستند و طبق برنامه پیکر ۸ شهید تازه تفحص شده تا دو روز دیگر در شهرستانهای مختلف استان همدان تشییع و در سوم آذر، سالروز شهادت حضرت زهرا (س) خاکسپاری میشوند.