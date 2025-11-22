به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم مؤمن، جوانان و انقلابی با ذکر صلوات، اشک و نوای «یا زهرا (س)» پیکر این شهیدان بی‌نام، اما آشنا را بدرقه کردند.

شهرستان‎های ملایر، تویسرکان و همدان امروز میزبان پیکر شهدای تازه تفحص شده‎ دفاع مقدس بودند.

شهرستان‌های کبودراهنگ و رزن، فردا میزبان شهدا هستند و طبق برنامه پیکر ۸ شهید تازه تفحص ‎شده تا دو روز دیگر در شهرستان‌های مختلف استان همدان تشییع و در سوم آذر، سالروز شهادت حضرت زهرا (س) خاکسپاری می‏شوند.