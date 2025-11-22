تیم‌های گل گهر سیرجان، وارنا فومن، شهرداری ارومیه و سرو زنجان در پایان دور رفت لیگ دسته یک والیبال بانوان صدرنشین چهار گروه مقدماتی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک زنان ایران سال ۱۴۰۴ که از یکشنبه ۲۵ آبان در شهر‌های تبریز، تهران، کرج و فریدون کنار آغاز شده بود، جمعه ۳۰ آبان به پایان رسید.

نتایج ۱۰ دیدار روز پایانی و رده‌بندی تیم‌ها در پایان دور رفت به قرار زیر است:

گروه A به میزبانی باشگاه منافی در خانه والیبال تبریز

اردشیر همتی ۳ – منافی یک

خوش سیما ۳ – دختران دریانورد صفر

جدول رده‌بندی در پایان دور رفت:

گل گهر سیرجان ۴ برد و ۱۲ امتیاز

خوش سیما آمل سه برد و ۹ امتیاز

دریانوردان فرح آباد دو برد و ۶ امتیاز

اردشیر همتی کرمان یک برد و دو امتیاز

منافی بدون برد و امتیاز

گروه B به میزبانی باشگاه پیروز شمیران در سالن ریحانه تهران

فاتح تهران ۳ – الیت تهران صفر

ماد آکام نت صفر – ایران زمین ۳

وارنا فومن ۳ – پیروز شمیران ۲

جدول رده‌بندی در پایان دور رفت:

وارنا فومن پنج برد و ۱۴ امتیاز

پیروز شمیران چهار برد و ۱۳ امتیاز

فاتح تهران سه برد و ۹ امتیاز

الیت تهران یک برد و چهار امتیاز

ایران زمین یک برد و سه امتیاز

ماد آکام نت یک برد و دو امتیاز

گروه C به میزبانی باشگاه استقلال جنوب در سالن نیکوماهدشت کرج

عادیات تهران صفر – مقاومت آرتین مشهد ۳

استقلال جنوب تهران یک – شهرداری ارومیه ۳

آری یلا تهران یک – شهابی لامرد فارس ۳

جدول رده‌بندی در پایان دور رفت:

شهرداری ارومیه پنج برد و ۱۴ امتیاز

مقاومت آرتین مشهد چهار برد و ۱۳ امتیاز

استقلال جنوب تهران سه برد و ۹ امتیاز

شهابی لامرد فارس دو برد و ۶ امتیاز

آری یلا تهران یک برد و ۳ امتیاز

عادیات تهران بدون برد و امتیاز

گروه D به میزبانی باشگاه موحم فریدون‌کنار در سالن حجاب

فدک قم ۳ – سحر فارس صفر

سرو زنجان ۳ – موحم فریدونکنار ۲

جدول رده‌بندی در پایان دور رفت:

سرو زنجان ۴ برد و ۱۱ امتیاز

موهم فریدون کنار سه برد و ۹ امتیاز

ستارگان جوان مازندران دو برد و هفت امتیاز

فدک قم یک برد و سه امتیاز

سحر فارس بدون برد و امتیاز