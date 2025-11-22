پخش زنده
تیمهای گل گهر سیرجان، وارنا فومن، شهرداری ارومیه و سرو زنجان در پایان دور رفت لیگ دسته یک والیبال بانوان صدرنشین چهار گروه مقدماتی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک زنان ایران سال ۱۴۰۴ که از یکشنبه ۲۵ آبان در شهرهای تبریز، تهران، کرج و فریدون کنار آغاز شده بود، جمعه ۳۰ آبان به پایان رسید.
نتایج ۱۰ دیدار روز پایانی و ردهبندی تیمها در پایان دور رفت به قرار زیر است:
گروه A به میزبانی باشگاه منافی در خانه والیبال تبریز
اردشیر همتی ۳ – منافی یک
خوش سیما ۳ – دختران دریانورد صفر
جدول ردهبندی در پایان دور رفت:
گل گهر سیرجان ۴ برد و ۱۲ امتیاز
خوش سیما آمل سه برد و ۹ امتیاز
دریانوردان فرح آباد دو برد و ۶ امتیاز
اردشیر همتی کرمان یک برد و دو امتیاز
منافی بدون برد و امتیاز
گروه B به میزبانی باشگاه پیروز شمیران در سالن ریحانه تهران
فاتح تهران ۳ – الیت تهران صفر
ماد آکام نت صفر – ایران زمین ۳
وارنا فومن ۳ – پیروز شمیران ۲
جدول ردهبندی در پایان دور رفت:
وارنا فومن پنج برد و ۱۴ امتیاز
پیروز شمیران چهار برد و ۱۳ امتیاز
فاتح تهران سه برد و ۹ امتیاز
الیت تهران یک برد و چهار امتیاز
ایران زمین یک برد و سه امتیاز
ماد آکام نت یک برد و دو امتیاز
گروه C به میزبانی باشگاه استقلال جنوب در سالن نیکوماهدشت کرج
عادیات تهران صفر – مقاومت آرتین مشهد ۳
استقلال جنوب تهران یک – شهرداری ارومیه ۳
آری یلا تهران یک – شهابی لامرد فارس ۳
جدول ردهبندی در پایان دور رفت:
شهرداری ارومیه پنج برد و ۱۴ امتیاز
مقاومت آرتین مشهد چهار برد و ۱۳ امتیاز
استقلال جنوب تهران سه برد و ۹ امتیاز
شهابی لامرد فارس دو برد و ۶ امتیاز
آری یلا تهران یک برد و ۳ امتیاز
عادیات تهران بدون برد و امتیاز
گروه D به میزبانی باشگاه موحم فریدونکنار در سالن حجاب
فدک قم ۳ – سحر فارس صفر
سرو زنجان ۳ – موحم فریدونکنار ۲
جدول ردهبندی در پایان دور رفت:
سرو زنجان ۴ برد و ۱۱ امتیاز
موهم فریدون کنار سه برد و ۹ امتیاز
ستارگان جوان مازندران دو برد و هفت امتیاز
فدک قم یک برد و سه امتیاز
سحر فارس بدون برد و امتیاز