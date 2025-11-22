به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان گفت: همه خودرو‌های تولید داخل کشور بر اساس پلاک مجهز به کارت سوخت هستند و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، هدفگذاری شده تا پایان سال ۹۵ درصد مردم از کارت سوخت شخصی خود برای سوختگیری در جایگاه‌ها استفاده کنند.

محمدحسین باقری افزود: برای خودرو‌هایی که کارت سوخت ندارند یا در حال صدور است، کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها ارائه می‌شود که فقط برای مواقع ضروری قابل استفاده است.

او گفت: در صورتی که سهمیه یارانه‌ای ۶۰ لیتری با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به پایان برسد، کارت سوخت همان خودرو قابلیت استفاده با قیمت سه هزار تومان را خواهد داشت.



