پیکر مطهر شهید گمنام ۲۴ ساله، از شهدای عملیات خیبر در منطقه مجنون، امروز وارد شهرستان بافق شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پیکر مطهر شهید گمنام ۲۴ ساله، از شهدای عملیات خیبر در منطقه مجنون، امروز وارد شهرستان بافق شد.

پیکر این شهید والامقام در نخستین برنامه، وارد ۹ مدرسه شهرستان بافق شد و با حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان مورد استقبال قرار گرفت. همزمان با حضور شهید در فضا‌های آموزشی، مراسمی شامل مداحی، روایتگری و برنامه‌های فرهنگی برگزار شد که حال‌وهوایی معنوی و متفاوت در مدارس ایجاد کرد.

در ادامه، پیکر مطهر شهید گمنام به شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران–بافق انتقال یافت و کارگران و کارکنان این مجموعه در ورودی اداره مرکزی با حضور گسترده و پرشور، از این شهید گرامی تجلیل کردند.

برنامه‌های استقبال از این شهید جوان تا عصر و شب امروز در محلات و نقاط مختلف شهر بافق ادامه دارد تا ساکنان مناطق گوناگون نیز از فرصت زیارت پیکر مطهر و بهره‌مندی از فضای معنوی ایجادشده برخوردار شوند.