به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فعله گری گفت: در این طرح مصرف گاز و رعایت دمای بهینه در ادارات، سازمان‌ها و سایر مراکز دولتی و عمومی رصد می‌شود.

وی همچنین دمای ۲۰ درجه در فضای داخلی و ۱۸ درجه در راهرو‌های اماکن عمومی دمای بهینه بیان کرد.

فعله گری عنوان کرد: روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز کار و خاموش‌کردن آنها یک ساعت قبل از پایان کار، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، انجام معاینه فنی، تعمیر وسایل گرمایشی، از دیگر موارد رعایت صرفه جویی در مصرف گاز ادارات است.

مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: پایش مصرف گاز توسط تیم‌های بازرسی تا پایان فصل سرما ادامه خواهد یافت.