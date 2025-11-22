مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد: پرونده ۲۲ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاتم رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، انصاری افزود: پرونده ۲۲ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش هشت میلیارد ۲۰۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاتم رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مدارک و گرفتن دفاعیات متخلف، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق، در مجموع به پرداخت ۲۴ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم، که حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.