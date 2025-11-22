به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ حمزه امین طماسبی دبیر اجرایی همایش رویداد فرصت‌های شغلی در گیلان گفت: در این همایش مدیران ۱۴ شرکت دانش بنیان و جمعی از مددجویان تحصیل کرده کمیته امداد شرکت کردند و این رویداد در واقع فرصتی برای ایجاد اشتغال در استان است.

مجتبی جلالی پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گیلان هم در این رویداد شغلی، با بیان اینکه این همایش، فرصتی مغتنم برای کارفرما‌ها و مددجویان است، گفت: در گیلان ۷۰ هزار نفر مستعد اشتغال هستند و امسال هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات تکمیلی به استان اختصاص پیدا کرده است و قرار است ۱۰ هزار نفر با این اعتبار مشغول بکار شوند.

در این رویداد شغلی، کارفرمایان فرصت‌های شغلی و نیاز‌های اشتغال هر واحد را بیان کردند.