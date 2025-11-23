مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در هشت ماهه امسال میزان جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری نسبت به مدت مشابه درسال گذشته، ۱۵ درصد رشد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حسامی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا اواخر آبان ماه ۳۹ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری استان انجام شد اظهار کرد: در این مدت حدود ۸۱ هزار تن گوشت مرغ تولید شد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: ۶۵ درصد از گوشت مرغ تولیدی نیاز مردم منطقه را تامین می‌کند و ۳۵ درصد مازاد آن به دیگر نقاط کشور حمل می‌شود.

وی با بیان اینکه ۵۲ واحد مرغداری در استان فعال نیست از بازگشت به چرخه تولید بیش از ۱۰ واحد مرغداری راکد در استان خبر داد.