به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز در ۱۷ ایستگاه هواشناسی در وضع آلوده برای همه قرار دارد.

کیفیت هوا تنها درشش ایستگاه‌های در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز برروی عدد ۱۴۲ و در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول (سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.