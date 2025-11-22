امروز: -
پرواز ایلیوشن‌های سپاه برای نجات جنگل الیت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۱۵:۳۹
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
خبرهای مرتبط

نبرد بی‌امان با آتش در الیت چالوس؛ از زمین تا آسمان

مشارکت ۳ بالگرد و ۱۷ تیم هلال‌احمر در اطفای حریق الیت چالوس

جنگل‌های الیت نیازمند پایگاه دائمی آتش نشانی

مصدومیت ۵ امدادگر در عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت

۱۲ سورتی پرواز بالگرد‌های هلال‌احمر برای مهار آتش جنگل‌های الیت

مشارکت بخش خصوصی گردشگری در اطفای حریق چالوس

برچسب ها: جنگل الیت ، آتش سوزی در جنگل های مازندران ، مهار آتش‌سوزی
