نشست شورای کشاورزی و حفاظت از منابع آب و خاک شهرستان عجبشیر با محوریت ساماندهی تعاونیهای آب بَران و کنترل گسترش بیرویه باغها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست مقرر شد همه تعاونیهای آب بَران تا پایان بهمنماه مشکلات ثبتی خود را رفع و مطابق ضوابط قانونی فعالیت کنند. تعاونیهایی که این الزامات را رعایت نکنند از قراردادهای توزیع آب حذف خواهند شد. تعاونیهای تاییدشده از سوی اداره تعاون توسط جهاد کشاورزی به امور آب معرفی میشوند.
در بخش دیگری از جلسه موضوع کنترل توسعه بیرویه باغها و لزوم رعایت الگوی کشت مورد تاکید قرار گرفت. طبق مصوبه، بهرهبردارانی که الگوی کشت پاییزه را رعایت کنند به اداره امور آب معرفی میشوند و در صورت رعایت ضوابط، امکان بهرهمندی از تسهیلات مرتبط را خواهند داشت.