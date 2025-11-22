پخش زنده
امروز: -
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، فردا یکشنبه دوم آذر با تقابل حساس پالایش نفت بندرعباس و گیتی پسند اصفهان پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این مسابقه از ساعت ۱۶ در سالن فجر بندرعباس برگزار میشود.
در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال کشور، تیم گیتی پسند اصفهان با کسب ۳۹ امتیاز صدرنشین است و پالایش نفت بندرعباس نیز با ۱۸ امتیاز در مکان هشتم قرار دارد.
دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان در زرند، به مصاف فولاد ایرانیان میرود.
بیشتر بخوانید: تساوی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در خانه
در جدول رده بندی تیم فولاد زرند با ۲۳ امتیاز در جایگاه چهارم و فولاد هرمزگان با ۲۰ امتیاز، هفتم است.