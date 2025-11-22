به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور، قانون اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به این بانک، ابلاغ کرد.

آقای پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را که در نشست علنی روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به این بانک ابلاغ کرد.