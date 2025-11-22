به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خورو بیابانک گفت: عملیات ترمیم و تسطیح با هدف ارتقای ایمنی، بهسازی شانه راه و بهبود تردد در این محور اجرا شد.

مهدی طاهری با اشاره به اینکه در اجرای این طرح نقاط آسیب‌دیده در سریع‌ترین زمان اصلاح شد، افزود:گروه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان به طور مداوم، محور‌های مواصلاتی را پایش می‌کنند و برنامه‌های نگه‌اری و بهسازی جاده‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: بهسازی شانه راه‌ها نقش مهمی در کاهش حوادث و افزایش ایمنی دارد و روند اجرای این اقدامات در دیگر محور‌های شهرستان هم ادامه خواهد داشت.

به برطرف کردن پستی و بلندی‌های یک منطقه و رسیدن به تراز مورد نظر برای شروع عملیات عمرانی، تسطیح زمین گفته می‌شود.

شهرستان خوروبیابانک بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی دارد.