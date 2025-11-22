خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در نشست‌های جداگانه با چهار نماینده مجلس شورای اسلامی از استان‌های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس و اصفهان، مجموعه‌ای از مطالبات زیرساختی و پروژه‌های اولویت‌دار برق‌رسانی این مناطق را بررسی کرد. در این نشست‌ها، موضوعاتی از جمله تأمین منابع مالی برای توسعه شبکه‌های توزیع برق روستایی شهرستان سمیرم، تکمیل خط ۲۳۰ کیلوولت شهرضا–سمیرم، بهبود شبکه توزیع برق در شهرستان‌های بهبهان، آغاجاری، زیدون و تشان، احداث خط و پست برق داراب و زرین‌دشت، و ساخت ساختمان پست ۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت هشترود مطرح و برای اقدام به معاونت‌های تخصصی ارجاع شد.

این جلسات با حضور رحیم کریمی نماینده سمیرم، محمدجواد عسگری نماینده داراب و زرین‌دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی، محمدطلا مظلومی نماینده بهبهان، آغاجاری، زیدون و تشان و عضو کمیسیون انرژی، و فرامرز شاهسواری نماینده هشترود برگزار شد.

همچنین رجبی‌مشهدی در نشست‌های جداگانه با بابک رضازاده نماینده مشکین‌شهر، محمد رشیدی نماینده کرمانشاه، محمد بهرامی سیف‌آباد نماینده بویراحمد، دنا و مارگون و لطیف صفری نماینده سابق کرمانشاه، به بررسی مسائلی، چون وضعیت شبکه برق، چالش‌های اقتصاد صنعت برق و درخواست شرکت‌های تولیدی حوزه‌های انتخابیه پرداخت. موارد مطرح‌شده در دستور رسیدگی فنی و اداری قرار گرفت.