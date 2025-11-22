بهره برداری از ۴.۵ مگاوات انرژی جدید خورشیدی در استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به جهش اخیر در تولید انرژی پاک گفت: بهرهبرداری از ۴.۵ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی آغاز شده و تا پایان سال ۴۰ مگاوات دیگر نیز وارد مدار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «رضا دارابی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام در نشست کمیته انرژیهای تجدیدپذیر ایلام با بیان اینکه به تازگی ۴.۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد شبکه برق استان شد و به طور رسمی در مدار بهرهبرداری قرار گرفت، اظهار داشت: این ظرفیت از محل ۶۰۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی برای خانوارهای مددجوی ساکن روستاها، ۱۲ نیروگاه سرمایهگذار محور در قالب طرحهای عادی و ۱۹ نیروگاه انشعابی دستگاههای اجرایی تامین شده است.
وی افزود: برنامه تولید نزدیک به ۱۶۰ مگاوات برق خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته که با اختصاص زمین نیروگاهی در شهرستانهای مختلف استان از جمله مهران، ایلام، ملکشاهی و چرداول در مراحل سپری کردن مراحل اداری و آمادهسازی قرار دارد.
دارابی بیان کرد: برآوردهای فنی و اجرایی نشان میدهد تا پایان امسال نیز حدود ۴۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی تجدیدپذیر در استان عملیاتی و به شبکه سراسری تزریق میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به تاکیدهای دولت چهاردهم و دستور رئیس جمهور در خصوص برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، یادآور شد: روند این توسعه پس از تأکید دولت برای گذر از ناترازی برق شتاب بیشتری گرفته است.