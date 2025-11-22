معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به جهش اخیر در تولید انرژی پاک گفت: بهره‌برداری از ۴.۵ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی آغاز شده و تا پایان سال ۴۰ مگاوات دیگر نیز وارد مدار خواهد شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «رضا دارابی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام در نشست کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر ایلام با بیان اینکه به تازگی ۴.۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد شبکه برق استان شد و به طور رسمی در مدار بهره‌برداری قرار گرفت، اظهار داشت: این ظرفیت از محل ۶۰۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی برای خانوار‌های مددجوی ساکن روستاها، ۱۲ نیروگاه سرمایه‌گذار محور در قالب طرح‌های عادی و ۱۹ نیروگاه انشعابی دستگاه‌های اجرایی تامین شده است.

وی افزود: برنامه تولید نزدیک به ۱۶۰ مگاوات برق خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته که با اختصاص زمین نیروگاهی در شهرستان‌های مختلف استان از جمله مهران، ایلام، ملکشاهی و چرداول در مراحل سپری کردن مراحل اداری و آماده‌سازی قرار دارد.

دارابی بیان کرد: برآورد‌های فنی و اجرایی نشان می‌دهد تا پایان امسال نیز حدود ۴۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی تجدیدپذیر در استان عملیاتی و به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام با اشاره به تاکید‌های دولت چهاردهم و دستور رئیس جمهور در خصوص برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، یادآور شد: روند این توسعه پس از تأکید دولت برای گذر از ناترازی برق شتاب بیشتری گرفته است.