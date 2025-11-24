پخش زنده
امروز: -
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با استفاده از سامانه هوشمند آبیاری که مبتنی بر هوش مصنوعی است مصرف آب در بخش کشاورزی ۵۰ درصد کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسحاق شفیعی اردستانی با بیان این که تولید محصولات کشاورزی با این سامانه افزایش خواهد یافت، افزود: این سامانه با پردازش اطلاعات آب، خاک و گیاه بهترین کشت را تعریف میکند.
وی اضافه کرد: سامانه هوشمند آبیاری با آگاهی از شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم، بهترین زمان آبیاری را با توجه به نیاز آبی گیاه به کشاورز اعلام میکند.
علی اکبر قیصری مدیر شرکت دانش بنیان سازنده و طراح این سامانه گفت: این سامانه مقدار آب مورد نیاز گیاه که باید از کشت تامین شود را تشخیص میدهد.
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اعلام کرده امسال شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان به سامانه هوشمند آبیاری مجهز خواهند شد.