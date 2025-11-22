پخش زنده
رویداد ملی «از ایده تا کسبوکار در ورزش» با هدف حمایت از ایدههای خلاقانه و توسعه زیستبوم نوآوری در ورزش کشور برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رویداد ملی «از ایده تا کسبوکار در ورزش» با همکاری کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار میشود. این رویداد با هدف شناسایی و توانمندسازی صاحبان ایده، شرکتهای دانشبنیان، پژوهشگران و فعالان حوزه ورزش طراحی شده و تلاش دارد با پیوند میان دانش و بازار، مسیر تجاریسازی فناوریهای ورزشی را تقویت کند.
محورهای رویداد شامل پلتفرمهای دیجیتال ورزشی، تجهیزات و محصولات تندرستی و تمرینی، فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی و صنایع خلاق ورزشی است.
براساس تقویم اعلامشده، آخرین مهلت ارسال ایده ۲۶ دی ۱۴۰۴، مرحله غربالگری و پرورش ایدهها ۱۱ تا ۲۳ بهمن و مراسم نهایی ۲۸ بهمن برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و ارسال ایده به سایت https://sportidea.ssrc.ac.ir مراجعه کنند.