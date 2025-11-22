دستگيری عاملان تيراندازی در خرم آباد
فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری دو عامل تیراندازی و کشف یک قبضه سلاح کمری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ هادی کيانمهر گفت:مأموران کلانتری ۱۳ خرم آباد هنگام گشت وشنيده شدن صدای شليک چندين گلوله از يک دستگاه خودرو ساينا با پلاک مخدوش،موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی خرمآباد افزود:مأموران انتظامی استان با ورود تيم های پشتيبان و اجرای يک عمليات تعقيب و مراقبت هدفمند، خودروی مورد نظر را توقیف و دو سرنشين آن را دستگیر کردند.
سرهنگ کيانمهر بيان کرد: در بازرسی از اين خودرو يک قبضه سلاح کمری به همراه چهار عدد فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.