به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در نشست شورای مسکن شهرستان لنجان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تراکم کم‌نظیر جمعیت در این شهرستان، تأکید کرد که محدودیت زمین، ضرورت دقت در انتخاب اراضی مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن را دوچندان کرده است.

غلامرضا کاظمیان، تراکم جمعیتی این منطقه را هفت برابر میانگین کشور اعلام کرد و افزود:شهرستان لنجان با جمعیت ۴۰۰ هزار نفری در مساحت ۱۲۰۰ کیلومترمربعی از تراکم بالایی برخوردار است و این تراکم بالا تأمین زمین‌های بزرگ برای طرح‌های مسکن را با چالش مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: روش‌های مختلفی از جمله الحاق زمین، بازنگری طرح‌های شهری، افزایش محدوده‌ها و استفاده از اراضی درون‌شهری برای تأمین زمین قابل استفاده است.

او افزود: وزارت راه و شهرسازی متعهد است اراضی مناسب را با رعایت ملاحظات قانونی و فنی در اختیار طرح‌های مسکن قرار دهد تا واحد‌ها و خدمات پشتیبان آنها هرچه سریع‌تر ساخته شود.

معاون وزیر با اشاره به شرایط خاص لنجان گفت: در این شهرستان لازم است زمین به اندازه نیاز واقعی تأمین و از هرگونه کمبود یا اسراف جلوگیری شود.

وی همچنین سیاست حمایت از «روش گروه ساخت» را تشریح کرد و گفت: این روش با محوریت مردم و نظارت دولت، توانایی حل مشکلات ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد.

او تاکید کرد: دولت وظیفه تأمین زمین و زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز را بر عهده دارد، اما ساخت‌وساز بهتر است به همت مردم محقق شود تا دهک‌های پایین نیز صاحب خانه شوند.

کاظمیان در ادامه به ظرفیت‌های فولادشهر اشاره کرد و گفت: این شهر به‌دلیل سابقه صنعتی، گزینه مناسبی برای اجرای طرح صنعت–شهر و تأمین مسکن کارکنان صنایع است.

وی پس از جلسه، به همراه مسئولان محلی از اراضی پیشنهادی در ۹ شهر شهرستان بازدید کرد و مشکلات هر منطقه را بررسی کرد.

معاون وزیر در پایان تاکید کرد: انتخاب اراضی باید به‌گونه‌ای باشد که هم مسکن و هم زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شهری به‌طور همزمان توسعه یابد.