امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

کاهش آلودگی هوا با ناوگان برقی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۱۶:۲۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
خبرهای مرتبط

رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید

توسعه خطوط برقی در جنوب پایتخت؛ گامی مؤثر در مسیر حمل‌ونقل

مسیر توسعه ناوگان برقی با قدرت ادامه دارد

بیش از ۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی فرسوده است

راه اندازی نخستین خط برقی اتوبوسرانی در منطقه ۷

تردد ۱۵ دستگاه اتوبوس برقی در اصفهان

نوسازی ۱۳۵۸ اتوبوس تا پایان سال

برچسب ها: ناوگان حمل و نقل برقی ، کاهش آلودگی هوا ، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 