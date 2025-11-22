به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج جامعه پزشکی گلپایگان گفت: در این اردوی جهادی یک نفر از دندانپزشکان این شهرستان و ۲ دندانپزشک هم از دیگر استان‌ها به مردم شهرک الوند گلپایگان خدمات دندانپزشکی رایگان شامل کشیدن دندان، پر کردن، جرم گیری و ترمیم دندان ارائه دادند.

مهدی جمالی با بیان اینکه این اردوی جهادی با همکاری کانون بسیج شهید مدنی؛ کانون جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان گلپایگان برگزار شد، افزود: در این اردوی جهادی ۸۰ نفر از اهالی شهرک الوند گلپایگان از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند.