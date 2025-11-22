پخش زنده
به مناسبت هفته بسیج اردوی جهادی دندانپزشکی در مرکز سلامت حاج علی عظیمی در گلپایگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج جامعه پزشکی گلپایگان گفت: در این اردوی جهادی یک نفر از دندانپزشکان این شهرستان و ۲ دندانپزشک هم از دیگر استانها به مردم شهرک الوند گلپایگان خدمات دندانپزشکی رایگان شامل کشیدن دندان، پر کردن، جرم گیری و ترمیم دندان ارائه دادند.
مهدی جمالی با بیان اینکه این اردوی جهادی با همکاری کانون بسیج شهید مدنی؛ کانون جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان گلپایگان برگزار شد، افزود: در این اردوی جهادی ۸۰ نفر از اهالی شهرک الوند گلپایگان از خدمات رایگان دندانپزشکی بهرهمند شدند.