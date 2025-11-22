نخستین همایش نماز در حسینیه شهدای خلیج فارس تیپ مردم پایه امام سجاد (ع) هرمزگان، با شعار «نماز عامل اقتدار و مقاومت» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا مارکی فرمانده تیپ مردم پایه امام سجاد (ع) در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این همایش گسترش فرهنگ اقامه نماز و افزایش معنویت، بین کارکنان است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) نیز گفت: نماز حلقه اتصال انسان و خداست و برای نزدیکی بیشتر به خدا باید نماز با حضور قلب ادا شود.

بیشتر بخوانید: سیاهپوش شدن شهر بندرعباس به مناسبت ایام فاطمیه

حجت الاسلام و المسلمین سرباز زاده افزود: خط سیر عبادی اولیای خدا عبادت و تضرع در پیشگاه خداوند است که اوج قله آن در نماز حضرت زهرا (س) نمایان می‌شود.

در پایان این همایش از ۱۲ تَن از خادمان حوزه نماز قدردانی شد.