به مناسبت هفته بسیج، دندانپزشکان جهادگر به بیماران در درمانگاه امیرالمومنین شهر مبارکه خدمات رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه گفت: در این اردوی جهادی یک روزه برای ۲۷۰ نفر از افراد بی بضاعت خدمات دندانپزشکی به صورت رایگان ارائه شد.
سرهنگ حسین معینی افزود: از ابتدای امسال تاکنون در اردوهای جهادی، به هزار و۵۰۰ نفر از بیماران این خدمات ارائه شده است.
وی همچنین تاکید کرد: این برنامه هر دوماه یکبار برگزار خواهد شد.