برگزاری اردوی جهادی در مبارکه

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به ۲۷۰ بیمار در مبارکه

به مناسبت هفته بسیج، دندانپزشکان جهادگر به بیماران در درمانگاه امیرالمومنین شهر مبارکه خدمات رایگان ارائه کردند.