به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مقبره شهید گمنام مدفون در استانداری یزد، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رونمایی شد. این مراسم با حضور آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، بابایی استاندار یزد، جمعی از مدیران، مسئولان و کارکنان استانداری برگزار شد.

شهید گمنام مدفون در استانداری یزد، جوانی ۱۹ ساله است که در عملیات کربلای ۵ و در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

پیکر مطهر این شهید گمنام ۱۵ آذر سال گذشته در محوطه استانداری یزد به خاک سپرده شد و با تکمیل و ساخت مقبره، امکان زیارت مناسب برای کارکنان و مراجعه‌کنندگان فراهم شده است.

همزمان با رونمایی از مقبره، مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و مراسم وداع با یک شهید گمنام دیگر نیز در این مکان برگزار شد.