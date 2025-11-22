کشف۲۵ فقره کلاهبرداری اینترنتی در دورود
فرمانده انتظامی دورود از دستگیری پنج متهم و کشف ۲۵ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرم سایبری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت:در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب شخصی آنان،مراتب در دستور کار پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دورود افزود:مأموران پلیس فتا پس از بررسیهای انجام شده و با بهره گیری از شیوههای پلیسی و علمی پنج نفر را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند.
وی بیان کرد: ۲۵ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری از متهمان کشف و دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به حساب آنان برگشت داده شد.
سرهنگ نوریان با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش فضای سایبری، با مجرمان و کلاهبرداران قاطعانه برخورد میکند، گفت: کاربران میتوانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند.
همچنین در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیسفتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.