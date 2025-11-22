فرمانده انتظامی دورود از دستگیری پنج متهم و کشف ۲۵ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرم سایبری در این شهرستان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت:در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب شخصی آنان،مراتب در دستور کار پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دورود افزود:مأموران پلیس فتا پس از بررسی‌های انجام شده و با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی پنج نفر را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند.



وی بیان کرد: ۲۵ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری از متهمان کشف و دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به حساب آنان برگشت داده شد.