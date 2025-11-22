پخش زنده
مراسم یادواره شهدای والامقام روحانی استان همدان، با حضور جمعی از علما، طلاب، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا به میزبانی شهرستان نهاوند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عضو فقهای شورای نگهبان در این مراسم گفت: طلاب و روحانیان در دوران دفاع مقدس نقشی بیبدیل در هدایت، تقویت روحیه و راهبری فکری جوانان و رزمندگان ایفا کردند و امروز هم همان مسیر را با تعهد و بصیرت انجام میدهند.
آیتالله سید احمد خاتمی با گرامیداشت یاد و نام شهدای طلبه، افزود: این شهدا با ایمان، اندیشه و حضور مؤثر خود در جبهه، الگوهایی ماندگار برای نسل جوان هستند.
او تصریح کرد: دشمن درصدد است با ایجاد تفرقه، آهنگ پیشرفت کشور را مختل کند و حفظ وحدت و همبستگی ملی ضرورت امروز کشور است.
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن در آن مقطع، روی همراهی مردم حساب ویژهای باز کرده بود، اما مردم با ایستادگی، آنان را همراهی نکردند و از تمامیت ارضی کشور حمایت کردند.