امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سوت زنی مالیاتی و حساب‌های اجاره‌ای

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۱۶:۳۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
لزوم پیشگیری از سرماخوردگی و رعایت نکات بهداشتی در روز‌های سرد سال
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
ماجرای چند ماه هدر رفتن آب
۱۴۰۴-۰۸-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۸-۲۸
خبرهای مرتبط

هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز

لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در راه بهارستان یا پاستور؟

پایان آبان ماه، آخرین فرصت مؤدیان مالیاتی برای بخشودگی جرایم 

افزایش ۳۳ درصدی پرداخت مالیات در گیلان در نیمه نخست امسال

برخورد جدی دستگاه قضا با دلالان اقتصادی در استان

ورود نظارتی دیوان محاسبات به تخلفات یک بانک دولتی

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

برچسب ها: سوت زنی مالیاتی ، فرار مالیاتی ، کلاهبرداری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 