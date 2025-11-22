پخش زنده
سالانه بیش از ۱۲۰ هزار تن پسته در استان کرمان تولید می شود که ۸۰ درصد آن صادر می شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پسته یکی از محصولات مهم اقتصادی استان کرمان است که با وجود ظرفیت بالا بازهم مشکلاتی دارد.
سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اعلام اینکه سالانه بیش از ۱۲۰ هزار تن پسته در استان کرمان تولید می شود که ۸۰ درصد آن صادر می شود گفت: کرمان بزرگترین صادر کننده پسته کشور است.
وی گفت: در چند سال اخیر سختگیریها در بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی مشکلی را حل نکرد و بلکه قطعاً مشکل صادرات استان جدیتر کرد زیرا راه برگشت ارز این نیست.
وی افزود: اگرچه بحث معافیت پیمانسپاری برای محصولات کشاورزی مورد پذیرش قرار نگرفت اما حداقل انتظار میرود که ارز را با نرخ واقعی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی محاسبه کنند.