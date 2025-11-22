پخش زنده
امروز: -
مستندهای «چشم دل»، «محله اهل علی» و «رویای بیقاب»، از شبکه مستند پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «چشم دل»، روایت آشنایی با جانباز سعید نیازی و خاطرات او از دفاع مقدس است.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد حقانی، دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت ۱۵، بازپخش می شود.
مستند «محله اهل علی»، روایت حالوهوای مردم و شهیدان این محله در روزهای دفاع مقدس است.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی علی نیک بخت، یکشنبه ۲ آذر ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت ۱۵، تکرار می شود.
مستند «رویای بیقاب»، هم روایت زندگی و خاطرات خدیجه یوسفی، همسر شهید محمد رویایی، در قالبی ساده و صمیمی است.
این مستند به تهیه کنندگی لهراسب بهمن پور و کارگردانی هنگامه امیرپور، امشب ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت ۱۵، بازپخش می شود.