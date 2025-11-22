به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال هفت نفره ایران و اندونزی امروز شنبه یکم آذر و در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵ به میزبانی کشور اندونزی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر شاگردان طارمی به پایان رسید.

امیرحسین قربانی و علیرضا احمدی مقدم گلزنان ایران در دیدار پایانی بودند.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه بی، ۶ - ۱ تیم مالزی، ۷ - ۰ تیم کره جنوبی و ۳ - ۱ تیم تایلند را شکست داد و با ۹ امتیاز به عنوان تیم نخست به نیمه نهایی صعود کرد. تیم ایران در دور نیمه نهایی با ۴ گل تیم استرالیا را شکست داد.

تیم‌ملی فوتبال هفت نفره با ترکیب عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم آبادی، علیرضا احمدی مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال، امین رضایی و با مربیگری جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی راهی این مسابقات شده بود.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ایران با شکست استرالیا قهرمان شد و تیم ژاپن به مقام سوم رسید.

در تاریخ فوتبال ۷ نقره قهرمانی آسیا تیم ایران با ۶ قهرمانی پیاپی رکورد دار است و تیم‌های کره جنوبی با یک قهرمانی و یک سومی، دوم و استرالیا با ۳ نایب قهرمانی و یک سومی، سوم هستند.