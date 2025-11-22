به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «حسین مافی» گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در یکی از محله‌های خاورشهر موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۷۷ آن محله، قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات هوشمندانه‌ی پلیسی، ۲ نفر سارق سابقه دار را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان ری افزود: سارقان سابقه دار در مواجهه با مستندات پلیسی به ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهرستان ری و خاورشهر اعتراف که متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ مافی در پایان به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده افراد مشکوک بلافاصله موضوع را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.