همزمان با ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س)، دارالقرآن الغدیر موکب فرهنگی و قرآنی قرآن و عترت را در حسینیه عقیله الطالبیین (س) برپا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، صادق شوهانی، مسئول دارالقرآن الغدیر اهواز گفت: بهمناسبت سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، دارالقرآن الغدیر با همکاری مجتمع فرهنگی عقیله الطالبیین (س)، موکب فرهنگی و قرآنی «قرآن و عترت» را در حسینیه عقیله الطالبیین (س) برپا کرد.
وی گفت: این موکب با هدف انجام رسالت دینی و ترویج معارف اهلبیت (ع) به عزاداران خدمات متنوعی ارائه میدهد که از جمله آن میتوان به پاسخگویی به شبهات اعتقادی، ارائه مشاورههای شرعی، تصحیح قرائت حمد و سوره، ثبتنام کلاسهای قرآنی و مشاوره تخصصی قرآنی اشاره کرد.
شوهانی با تشریح فعالیتهای موکب افزود: هدف اصلی این اقدام، فراهمکردن بستری برای تعمیق ارتباط مردم با قرآن و اهلبیت (ع) و بهرهمندی بیشتر از فضای معنوی ایام فاطمیه (س) است.
شوهانی با بیان اینکه ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند است تا با الهام از سیره نورانی حضرت زهرا (س)، توجه جامعه به معارف قرآن کریم بیش از پیش پررنگ شود، گفت: این موکب در طول مراسم پذیرای عموم زائران و علاقهمندان خواهد بود.