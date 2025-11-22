به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال هوادار تهران و برق شیراز در مرحله یک شانزدهم پایانی رقابت‌های جام حذفی امروز شنبه یکم آذر ماه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد که با برتری ۳ بر یک هوادار به پایان رسید.

محمدمهدی طهماسبی (۱۵ و ۴۴) و حسین رنجبر (۸۵) برای هوادار و احمدرضا دهداری (۴۶) برای برق شیراز گلزنی کردند تا با این نتیجه هوادار به یک هشتم صعود کرده و منتظر قرعه کشی این دوره از رقابت‌ها به عنوان تیمی که در لیگ یک حضور دارد، بماند.