تیم فوتبال هوادار تهران با غلبه بر برق شیراز جواز حضور در مرحله یک هشتم پایانی رقابتهای جام حذفی را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال هوادار تهران و برق شیراز در مرحله یک شانزدهم پایانی رقابتهای جام حذفی امروز شنبه یکم آذر ماه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد که با برتری ۳ بر یک هوادار به پایان رسید.
محمدمهدی طهماسبی (۱۵ و ۴۴) و حسین رنجبر (۸۵) برای هوادار و احمدرضا دهداری (۴۶) برای برق شیراز گلزنی کردند تا با این نتیجه هوادار به یک هشتم صعود کرده و منتظر قرعه کشی این دوره از رقابتها به عنوان تیمی که در لیگ یک حضور دارد، بماند.