مدیر امور آبفای شهرستان خاتم: اقدامات ایمنی، حفاظت از چاههای چاهک و برنامهریزی برای نصب دوربین و دکلهای مخابراتی برای افزایش ضریب امنیت تأسیسات آبرسانی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، میرحسینی، گفت: در بازدید میدانی ایازی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آبفای استان یزد، موضوعات مهمی همچون ایمنسازی چاههای چاهک، پایش تأسیسات حیاتی و برنامهریزی برای نصب دوربین و دکل جهت انتقال اطلاعات و حفاظت از منابع آبی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت آب شرب شهرستان، افزود: نصب تجهیزات حفاظتی جدید برای افزایش ضریب اطمینان و جلوگیری از تهدیدات احتمالی، از برنامههای اصلی آبفا در این منطقه است.
مدیر امور آبفای شهرستان خاتم ادامه داد: در جریان این بازدید، وضعیت ایمنی مخازن ذخیره آب، تأسیسات آبرسانی و چاههای منطقه چاهک ارزیابی شد و همچنین مشکلات مردمی مرتبط با اجرای خط انتقال آب مورد بررسی قرار گرفت.
میرحسینی با تأکید بر ضرورت پایداری تأسیسات حیاتی اظهار داشت: هدف نهایی این اقدامات، صیانت از منابع آبی، ارتقای سطح ایمنی و استمرار خدماترسانی پایدار به مردم شهرستان خاتم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که بازدیدهای میدانی و ارزیابیهای منظم با هدف شناسایی نقاط آسیبپذیر و برنامهریزی برای رفع نواقص، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.