نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تجلیل از خیرینی که در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی پیشگام بوده‌اند، گفت: خدمات دکتر مرتضی وهاب‌زاده از خیرین اردبیلی در احداث خوابگاه دانشجویی ارزشمند و ماندگار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سیدحسن عاملی روز شنبه در مراسم تجلیل از دکتر وهاب‌زاده خیر اردبیلی اظهار کرد: ساخت خوابگاه‌های دانشجویی ۲ نوع خدمت ارزشمند خدمت علمی به تسهیل مسیر تحصیل دانشجو و خدمت به عفت را در بردارد.

وی با تجلیل ویژه از خاندان وهاب‌زاده در انجام امور خیر در استان و اقدام ارزشمند آنها در ساخت یک خوابگاه برای دختران و یک خوابگاه دیگر برای پسران دانشجو گفت: این اقدامات مصداق بارز سرمایه‌گذاری برای آینده علمی و اخلاقی کشور است.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: جوانان باید از چنین افرادی عشق و انگیزه گرفته و راه نیکوکاری و خدمت را پیشه کنند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هم در این مراسم گفت: دکتر وهاب‌زاده، پزشک حاذق و واقف بزرگوار و همسر وی با همت بلند خود در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی دختران و پسران، سنگ بنای محیط‌های علمی و زندگی را برای دانشجویان استان اردبیل بنا نهاده و توسعه دادند.

فرزاد جهان بین با تجلیل از خدمات دکتر مرتضی وهاب‌زاده خیر اردبیلی و نقش بی‌بدیل واقف در شکل‌گیری نهاد‌های علمی بزرگ گفت: تکریم دکتر وهاب‌زاده پزشک حاذق و خیر نمادی برای ارج نهادن به فرهنگ وقف و فراخوانی برای احیای این سنت حسنه است.

وی افزود: واقفان همواره انسان‌های پیشرویی بوده‌اند که حتی با نیت‌هایی که ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد، به دنبال حل مسائل روز جامعه خود بوده‌اند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: نهاد‌های علمی عظیمی، چون بیت‌الحکمه، نظامیه و ربع رشیدی همگی بر پایه موقوفاتی بنا شده‌اند که خیراندیشان برای شکوفایی علم وقف کرده بودند.

جهان بین افزود: خوابگاه یک دیوار و سقف نیست؛ خوابگاه و این بنا‌های علمی، بنا‌هایی برای زندگی، اکرام دانشجو، احترام دانشجو و ایجاد امید برای آنهاست.

وی با بیان اینکه امروز یکی از بزرگترین مسائل جامعه توسعه علم و حمایت از دانشگاه و دانشجوست، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا نیت‌های خیر واقفان را به سمت حل مسائل کلان سوق دهیم و کاری کنیم که وقف بار دیگر به دانشگاه و پژوهش برگردد و موتور پیشران علم در دوران معاصر باشد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اگر وقف نبود، بیت‌الحکمه و نظامیه‌ای نبود. در واقع این وقف بود که موتور پیشران علم و تمدن اسلامی محسوب می‌شود.

استاندار اردبیل نیز در این آیین از هدف‌گذاری برای ساخت بیش از سه هزار کلاس در این استان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری در مجموع ۷۰۰ کلاس تحویل آموزش و پرورش می‌شود.

مسعود امامی یگانه رویکرد دولت در حوزه آموزش را برقراری عدالت آموزشی از طریق توزیع متوازن فضا‌های آموزشی اعلام کرد و افزود: با تاکید ویژه رییس‌جمهور توسعه فضا‌های آموزشی به یکی از اولویت‌های اصلی استانداران تبدیل شده تا بهترین محیط آموزشی برای همه دانش‌آموزان فراهم شود.

وی به دستاورد‌های یک سال اخیر در حوزه مدرسه‌سازی اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته هر هفته جلسه مدرسه‌سازی در استان برگزار شده و تا پایان برنامه هفتم سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس در استان احداث خواهد شد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به اصلاح نظام آموزشی کشور اظهار کرد: تاکید دولت بر اصلاح سیستم آموزشی است؛ سیستمی که تحت سلطه مافیای کنکور و مهارت تست‌زنی قرار گرفته و به جای افزایش معلومات دانش‌آموزان، صرفاً به رواج شعبده‌بازی دامن می‌زند و اصلاح این سیستم، خواسته اصلی رییس‌جمهور است.

در این مراسم از دکتر مرتضی وهاب‌زاده پزشک خیر حاذق و همسرش به دلیل مشارکت در ساخت خوابگاه دانشجویی در اردبیل تجلیل شد.