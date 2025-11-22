پخش زنده
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: تا پایان سال جاری ۲۵۰۰ دستگاه ادوات کشاورزی در محورهای استان آشکارسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فواد غزیعلی با اشاره به اجرای طرح آشکارسازی ادوات کشاورزی در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۱۵۰۰ دستگاه ادوات کشاورزی در مسیرهای مختلف خوزستان آشکارسازی شده که این روند تا پایان سال به ۲۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح افزود: ادوات کشاورزی به دلیل سرعت پایین، ابعاد بزرگ و نبود علائم ایمنی کافی، یکی از عوامل جدی خطر در ترددهای جادهای به شمار میروند و آشکارسازی این ادوات نقش مهمی در کاهش تصادفات، افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی عبور و مرور در محورهای برونشهری دارد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان بیان کرد: بیشترین میزان آشکارسازی ادوات کشاورزی در محورهای اهواز - شوش - اندیمشک، هفتکل - باغملک- ایذه - دهدز صورت گرفته و با استمرار این طرح، انتظار میرود ایمنی این مسیرها بیش از گذشته افزایش یابد.