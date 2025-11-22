پخش زنده
شیوع ابتلا به بیماری آنفولانزا در کشور و از جمله استان اصفهان شیب صعودی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت:بخش زیادی از مشکلات تنفسی افراد مانند تب، بدن درد، گلو درد و سرفه در درجه اول ناشی از ابتلا به ویروس آنفلوآنزا است و ابتلا به کرونا ثابت مانده است.
رضا فدایی با بیان اینکه ویروس آنفولانزا از یک روز قبل از شروع علائم تا حدود پنج روز پس از آن قابل انتقال است افزود: حضور فرد مبتلا به آنفولانزا در بیرون از منزل، زمان بهبود بیماری را طولانی همچنین باعث انتقال بیماری میشود.
وی از بیماران خواست به محض ابتلا به هرکدام از علائم، به پزشک مراجعه و به میزان تجویز پزشک در منزل استراحت و دستهای خود را مرتب شسته یا ضد عفونی کنند، موقع عطسه و سرفه، جلوی بینی و دهان خود را بگیرند و در هنگام خروج اضطراری ماسک بزنند.
فدایی با تأکید بر پرهیز از خوددرمانی هنگام ابتلا به بیماری آنفولانزا تأکید کرد: وقتی فردی به بیماریهای تنفسی مبتلا میشود، باید دوره طبیعی بیماری را طی کند و آنتیبیوتیکها نهتنها بیتأثیر هستند بلکه مصرف بیرویه آنها موجب مقاومت ویروسی در بدن میشود.
مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: گفت: آلودگی هوا از عوامل مهم تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن و تشدید علائم بیماریهای تنفسی است، اگرچه سویه کنونی خطرناک نیست، اما افراد با بیماریهای زمینهای در معرض خطر بیشتری قرار دارند
فدایی با اشاره به احتمال شیوع نوبت دوم آنفولانزا در عید نوروز، از مردم بویژه بیماران خاص، بانوان باردار و افرادی که زود به ویروسها مبتلا میشوند خواست واکسن آنفولانزا بزنند.
آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که هم به صورت فصلی و هم به شکل همه گیری بروز میکند. این بیماری بعد از سرماخوردگی معمولی، یکی از شایعترین عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی به شمار میآید.