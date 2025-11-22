رئیس حوزه اصناف اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بر رعایت کامل قانون نظام صنفی و صدور تمامی پروانه‌ها از طریق «درگاه ملی مجوز‌های کشور» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب ایزدپناه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی اختلافات میان شهرداری اهواز و اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل‌کرایه درباره صدور مجوز فعالیت رانندگان وانت‌بار اظهار کرد: اتحادیه‌ها موظف‌اند پروانه کسب را مطابق رسته شغلی و کد «آیسیک» پیش‌بینی شده در درگاه ملی صادر کنند؛ بنابراین هرگونه الزام رانندگان به دریافت مجوز‌های جداگانه از شهرداری، علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی، موجب تعارض در نظام مجوزدهی و پیچیدگی فرآیند‌های قانونی خواهد شد.

وی تصریح کرد: استمرار صدور پروانه‌های دوگانه در اهواز ممکن است به سرعت به شهرستان‌های استان مانند دزفول و شوشتر تعمیم یابد و سایر صنوف دارای وانت‌بار نیز با مشکلات مشابه مواجه شوند.

رئیس حوزه اصناف اداره کل صمت خوزستان بیان کرد: پیشنهاد ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر هماهنگی میان شهرداری، اتحادیه‌ها و درگاه ملی مجوز‌ها به عنوان راهکاری قانونی و عملیاتی برای تسهیل فعالیت صنفی و کاهش فشار مالی بر رانندگان وانت‌بار باید مورد توجه قرار گیرد.