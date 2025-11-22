سازمان بسیج اساتید کشور با صدور بیانیه‌ای، قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران را «کاملاً سیاسی و در راستای اراده آمریکا و اروپا» دانست و تأکید کرد ؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌جای پایبندی به وظایف حرفه‌ای ، در حال تکمیل سناریوی فشار و تجاوز واشنگتن است.



متن بیانیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«اسْتَکبَرُوا فِی الْأَرْضِ وَ مَکْرَ السَّیِّئِ وَ لَا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»

(فاطر: ۴۳)

«به سبب نیرنگ زشتشان در زمین گردنکشی کرده و تکبّر ورزیدند و نیرنگ زشت، جز اهلش را درنمی‌گیرد.»

شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در اقدامی کاملاً سیاسی و شرم‌آور، قطعنامه تروئیکای اروپا و آمریکا علیه ایران اسلامی را به تصویب رساند تا بار دیگر بر نقش ابزاری خود در راستای تحقق اهداف و اراده نظام سلطه و زیاده‌خواهان تأکید ورزد.

در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است: اولاً، همکاری کامل و فوری خود با آژانس را گسترش داده؛ ثانیاً، اطلاعات دقیقی از ذخائر اورانیوم ۶۰ درصدی را در اختیار این نهاد قرار دهد؛ ثالثاً، زمینه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای را فراهم سازد؛ رابعاً، کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری پروژه‌های مربوط به آب سنگین را به حالت تعلیق درآورده و مطابق با پروتکل الحاقی، اطلاعات کاملی از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات تحت پادمان در اختیار آژانس قرار دهد.

این در حالی است که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، توسط این رژیم قلدر و متوهم مورد بمباران قرار گرفته و به گفته رئیس‌جمهور ایالات متحده، منهدم شده است. اما آژانس انرژی اتمی که بر اساس توافق قاهره مشغول ادامه مذاکره با ایران اسلامی است، بدون هرگونه اعلام موضع و محکومیت متجاوز، خواسته‌های دیکته‌شده دولت خاطی آمریکا و همدستانش را تکرار و تصویب می‌نماید تا اطلاعات لازم را برای ادامه تجاوز نظامی آمریکا در اختیار غرب قرار دهد.

دولت‌های اروپایی و آمریکا با صدور قطعنامه جاه‌طلبانه خود و وادار کردن شورای حکام به تصویب آن، به دنبال جبران شکست خویش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و براندازی نظام اسلامی و ناکامی از «اسنپ بک» برای تشدید فشارهای اقتصادی به ملت ایران هستند که بدون تردید، از این گونه اقدامات حاشیه‌ای نتیجه‌ای نخواهند گرفت. در این میان، آنچه مایه تأسف و افسوس است، نقش برخی از نهادهای حقوقی و سازمان‌های بین‌المللی است که با نقض بی‌طرفی و مسیر حقوقی، به آلت دست نظام سلطه تبدیل شده‌اند.

از این رو، سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تسلیت شهادت اُمّ ابیها حضرت صدیقه طاهره(س) و تبریک هفته بسیج به پیشگاه ملت بسیجی و بسیجیان زهرایی ایران اسلامی، قطعنامه شورای حکام در همدستی با دولت‌های قلدر غربی را قویاً محکوم و اعلام می‌دارد:

۱. از شورای حکام آژانس انرژی اتمی انتظار می‌رود به جای تکمیل طرح‌های خشونت‌آمیز دولت‌های حامی رژیم کودک‌کش صهیونیستی و نقش‌آفرینی در چارچوب اراده آن‌ها، بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا را قویاً محکوم نماید تا از تجاوزات مشابه علیه تأسیسات تحت پادمان آن سازمان جلوگیری شود.

۲. تصویب قطعنامه کشورهای سلطه‌جو و زیاده‌خواه، علاوه بر اینکه مسیر گفت‌وگوها برای توافقات میان ایران و سازمان از جمله «توافق قاهره» را به بن‌بست می‌کشاند، حیثیت و اعتبار آن سازمان را زیر سؤال می‌برد.

۳. جمهوری اسلامی ایران اگرچه طرح دعاوی حقوقی علیه آمریکا را حق خود دانسته و در فرصت مقتضی اقدام خواهد نمود، اما هرگز نقش آن سازمان در بسترسازی برای تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نادیده نمی‌گیرد.

۴. دولت متوهم آمریکا و همدستان اروپایی‌اش بدانند که «تسلیم ملت ایران» را قطعاً به گور برده و این اقدام آن‌ها نیز مانند حمله نظامی، ادعای بمباران زیرساخت‌های هسته‌ای ایران و «اسنپ بک» با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد.

۵. ملت بزرگ ایران ضمن محکوم کردن تصویب قطعنامه شورای حکام، از سیاست‌های خارجی دولت در پیگیری توافقی عادلانه و متوازن ذیل تدابیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی جهت دفاع از حقوق مسلم مردم در بهره‌برداری مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت کرده و بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تجاوز نظامی به تمامیت ارضی کشور تأکید می‌نماید.

سازمان بسیج اساتید کشور

اول آذر ۱۴۰۴